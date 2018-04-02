اخبار مصر - احمد عوض

تمكن رجال جمارك مطار الغردقة الدولى برئاسة الاستاذ سعيد كامل مدير الجمرك من ضبط محاولة تهريب كمية من الهواتف المحمولة والكاميرات والساعات بغرض التهرب من سداد الرسوم الجمركية والتخلص من القيود الإستيرادية.

وفي اثناء انهاء اجراءات تفتيش الركاب القادمين علي رحلة طائرة على رحلة طيران كوندور رقم De774 القادمة من مطار فرانكفورت إشتبه مأمور الجمرك فى راكب ألمانى الجنسية، وتم تشكيل لجنة لتفتيش الحقائب الخاصة بالراكب ، فتبين وجود 70 تليفون ماركات مختلفة و 5 كاميرات تصوير ديجيتال مختلفة و 35 ساعة يد حريمى ورجالى مختلفة و 80 شاحن تليفون و60 سماعة تليفون بين طيات الملابس .

وقرر الدكتور محمد حسن عنان مدير عام الجمرك الغردقة إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 3 لسنة 2018 وتحريز المضبوطات .