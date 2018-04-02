الإسماعيلية - أ ش أ

أعلن المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إيهاب جلال تشكيل الفريق الذي سيخوض به مواجهة الإسماعيلي المقرر إقامتها في الخامسة والنصف مساء اليوم الاثنين على ملعب استاد الإسماعيلية ضمن مؤجلات الأسبوع الـ30 من مسابقة الدوري الممتاز.

وجاء تشكيل الفارس الأبيض على النحو التالي; في حراسة المرمى: أحمد الشناوي, وفي خط الدفاع: حازم إمام ومحمود حمدي (الونش) ومحمد عبد الغني ومعروف يوسف, وفي خط الوسط: طارق حامد ومحمود عبد العزيز وأحمد مدبولي ومحمد الشامي ومحمد عنتر, وفي خط الهجوم: باسم مرسي.

من ناحية أخرى، أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي بقيادة بيدرو عن تشكيل الفريق الذي سيخوض به مباراة الزمالك.

وجاء تشكيل فريق الدراويش على النحو التالي: محمد عواد وبهاء مجدي ومحمود متولي وريتشارد بافور وباهر المحمدي ومحمد فتحي وحسني عبد ربه وعماد حمدي وإسلام عبد النعيم

وإبراهيم حسن وشكري نجيب.