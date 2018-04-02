القاهرة -أ ش أ

أشاد رئيس ائتلاف “دعم مصر” في مجلس النواب محمد السويدي، بوقفة الشعب المصري ضد الإرهاب والدول والجهات الإعلامية التي تدعمه، بمشاركته الكثيفة في الانتخابات الرئاسية التي أعلن فوز الرئيس عبد الفتاح السيسي فيها بفترة رئاسة ثانية اليوم الاثنين.

واضاف السويدي، في كلمة خلال الجلسة العامة برئاسة الدكتور علي عبدالعال بمناسبة إعلان نتائج انتخابات الرئاسة، إننا نقدم التهاني للرئيس السيسي على إعادة انتخابه رئيسا للجمهورية.

ومن جانبه، أعرب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب “المصريين الأحرار” النائب علاء عابد، عن شكره لشعب مصر، واكد إن الشعب هو المعلم، وشارك بالملايين في عملية الانتخابات الرئاسية ليؤكد مساندته للرئيس السيسي .

وحيا عابد نواب الشعب الذين أثبتوا قدرتهم على الزود عن كرسي مصر العظيم الذي جلس عليه جمال عبدالناصر وأنور السادات، منوها بأن الشعب اختار الزعيم السيسي ليواصل فترة رئاسية ثانية.

واكد النائب هاني أباظة ممثل الهيئة البرلمانية لحزب الوفد- في كلمة خلال الجلسة العامة برئاسة الدكتور علي عبدالعال بمناسبة إعلان نتائج انتخابات الرئاسة- إن البطل الحقيقي لملحمة الانتخابات الرئاسية هو المواطن المصري الذي بعث برسالة إلى العالم بأن هذا هو الشعب المصري الذي دائما يكون على قدر المسئولية خاصة في القضايا التي تتعلق بالأمن القومي المصري.

ووجه أباظة التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي لفوزه بفترة رئاسية ثانية، مشيرا إلى أن الرئيس أمامه مهام جسام، وأن الشعب المصري بأجمعه يسانده لمواجهة هذه المهام.

ومن جانبه، أضاف النائب محمد صلاح أبوهميلة ممثل الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري أنه يثق في أن الفترة المقبلة ستكون فترة إنجازات،واصفا إعلان إعادة فوز الرئيس السيسي بفترة ثانية بأنه يوم تاريخي في حياة مصر.

وبدوره، تابع النائب مجدي مرشد ممثل الهيئة البرلمانية لحزب “المؤتمر”، أن الشعب المصري بعث بمشاركته المتميزة في الانتخابات الرئاسية برسالة للعالم كله تحمل رؤية واضحة ومفهومة، يؤكدون من خلالها أن من يراهن عليه دائما منتصر.

وأكد النائب أحمد خليل ممثل الهيئة البرلمانية لحزب “النور”، أن الشعب المصري تعلم الدرس جيدا، واستطاع أن يقرأ الواقع ويفهم كيف تسير الأمور، حيث اختار الوقوف في طوابير الانتخابات بعزة بدلا من الوقوف في طوابير اللاجئين، موجها التهنئة للشعب المصري وللجميع على هذه الانتخابات المتميزة.

وشددت النائبة هالة أبوالسعد ممثلة الهيئة البرلمانية لحزب “المحافظين” على أن الانتخابات الرئاسية كانت رسالة للعالم أجمع بأن الشعب المصري متوحد خلف رئيس يفتخر به أمام العالم، لافتة إلى أن الانتخابات شهدت مشاركة كل طوائف الشعب المصري.

واكد النائب شرعي محمد صالح ممثل الهيئة البرلمانية لحزب “مصر بلدي” إن مشاهد حرص المصريين على التصويت في الانتخابات الرئاسية تؤكد وعي ووطنية الشعب المصري.

وهنأ صالح الشعب المصري على إعادة انتخاب الرئيس السيسي لفترة رئاسية ثانية، واكد أن مصر لن تركع طالما فيها هذا الشعب الأبي الخلوق، ورئيس نرى فيه الخير ونأمل منه الرخاء والعطاء.