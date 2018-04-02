القاهرة - أخبار مصر

توجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتحية والتقدير والاحترام لجموع الشعب المصري ، على ما بذلوه ويبذلونه من أجل مصر ، ووعد الرئيس بالعمل لكل المصريين دون تمييز من أى نوع.

جاء ذلك في الكلمة التي وجهها الرئيس للشعب عقب اعلان الهيئة الوطنية للانتخابات فوزه بفترة رئاسية ثانية .

ووعد الرئيس السيسي بتحقيق الاستقرار والتنمية وتوفير الحد اللازم من جودة الحياة لأبناء الشعب المصري قائلا: ” أعدكم وعــد الصدق المبين بأن أظل على عهدى معكم .. مخلصا فى عملى غير مدخر لجهــد .. من أجل رفعة وطننا العظيم .. وساعيا لبناء مؤسساته بكل ما أوتيت من قوة وعزيمة .. وباحثا عن مكانته بين الأمم .. عاقدا العزم على تحقيق التنمية والاستقرار .. وتوفير الحد اللازم من جودة الحياة لأبنائه .. وأعدكم بأن أعمل لكل المصريين دون تمييز من أى نوع .. فالذى جدد الثقة بى وأعطانى صوته لا يختلف عمن فعل غير ذلك .. فمصر تسع كل المصريين .. مادام الاختلاف فى الرأى لم يفسد للوطن قضية .. والمساحات المشتركة بيننا أوسع وأرحب .. من أيدلوجيات محددة أو مصالح ضيقة .. ولعل العمل على زيادة المساحات المشتركة بين المصريين .. سيكون على أولويات أجندة العمل الوطنى خلال المرحلة المقبلة”.