القاهرة - أخبار مصر

نجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة فى ضبط موظفين بأحد شركات التأمين على الحياة وزوجة أحدهما لقيامهم بالاستيلاء على مبالغ مالية من الشركة محل عملهم بموجب مسندات مزورة.

حيثورد بلاغ من مدير الشئون القانونية بإحدى شركات التأمينات على الحياة ومقرها الرئيسى التجمع الخامس باكتشافهم إصدار فرع الشركة بالمعادى وثائق تأمين على الحياة لأشخاص ” محددين ” بموجب مستندات مزورة وعدم علم أصحاب تلك الوثائق بإصدارها .

وتم تشكيل فريق بحث من إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير توصلت جهوده إلى قيام “محمد . ج . م ” مدير مبيعات بذات شركة التأمينات ” فرع المعادى ” – ومقيم بمدينة السادس من أكتوبر بالجيزة و”أحمد . إ . ص ” مندوب مبيعات باذات الشركة ” فرع المعادى ” ومقيم بالبساتين القاهرة و”دعاء . أ . ع” أخصائية اجتماعية بإحدى المدارس- ومقيمة بمدينة الشيخ زايد بالجيزة ( زوجة الأول ) بتكوين تشكيل عصابى فيما بينهم تخصص نشاطه الإجرامى فى الاستيلاء على أموال شركة التأمينات ، مستغلين قيام الشركة بمنح مميزات وعمولات مالية لموظفى الشركة الذين يحققون أعلى معدلات تسويق لوثائق التأمين على الحياة للمواطنين .

لجأوا المتهمون إلى تزوير طلبـات إصـدار وثـائق تـأمين فردى على الحياة بأسماء أشخاص “محددين” ، حيث تولت الثالثة ” زوجة الأول ” الاستيلاء بطرق احتيالية على صور بطاقات الرقم القومى لزملائها بالعمل بالمدرسة تحت زعم أنها تقوم بعمل بحث اجتماعى عن العاملين بالمدرسة ، وتسليمها للأول الذى قام بالاشتراك مع الثانى باستغلال طبيعة عملهما بالشركة وإدخال بياناتهم دون علمهم فى شكل طلبات للحصول على وثائق تأمينية للشركة عملهم وترتب على ذلك إصدر ( 20 وثيقة تأمين على الحياة لأشخاص دون علمهم ) تراوحت قيمتها مبلغ (15 مليون جنيه) ، ثم يقوموا بسداد قيمة القسط الأول المستحق على شهادة التأمين لإدخال الغش والتدليس على مسئولى الشركة بصحة إصدار الوثيقة ،وترتب على ذلك قيام الشركة بمنح عمولات مالية للأول والثانى نظير تحقيقهم معدلات عالية من تسويق وثائق التأمين على الحياة لصالح الشركة ، وعقب صرف قيمة العمولات المالية المستحقة على تلك الوثائق يتوقفا عن سداد قيمة الأقساط الدورية المستحقة على الوثيقة .

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين الأول والثانى بمقر الشركة “فرع المعادى” والثالثة بدائرة قسم شرطة قصر النيل، وبمواجهتهم اعترف كل منهم بدوره وأنهم تمكنوا من الحصول على عمولات مالية بلغت ( 250,000 ألف جنيه مائتان وخمسون ألف جنيه ) نظير إصدار تلك الوثائق التـأمينية المزورة وحصولهم على مميزات عينية ومكافأت تشجيعية كالسفر لدولتى ” إسبانيا ، فرنسا ” للثانى فى رحلة سياحية على حساب الشركة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة ، والعرض على النيابة المختصة التى باشرت التحقيق.