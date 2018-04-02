القاهرة - أخبار مصر

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي ان ثقته في عبقرية الامة المصرية لاتحتمل الشك او التاويل ، كما أكد ان رهانه على المصريين لم يخب يوما ولم يخذله حماسهم.

جاء ذلك في الكلمة التي وجهها الرئيس السيسي قبل قليل عقب اعلان الهيئة العليا للانتخابات فوزه في الانتخابات الرئاسية ، بفترة رئاسية جديدة.

وأكد السيسي ان اصطفاف المصريين بالدخل والخارج ايام الانتخابات كان دليلا دامغا على قوة البناء المصري في وجه من ارادوا هدمه.

ووجه الرئيس السيسي في كلمته التحية للمراة المصرية التي وصفها بـ “صوت الضمير وايقونة التحدي”.