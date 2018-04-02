الكويت -أ ش أ

اكد سفير مصر لدى الكويت طارق القوني، إن البعثة الدبلوماسية تتابع بكل الاهتمام الحادث الأليم الذي وقع أمس على طريق الأرتال، وأدى إلى وفاة 15 شخصا، من بينهم خمسة أشخاص من أبناء الجالية المصرية في الكويت.

واشار القوني إلى أنه يتم حاليا التواصل مع السلطات الكويتية لاستخراج شهادات الوفاة للضحايا الخمس.

وأضاف السفيرأن القنصلية تواصل المتابعة، منذ علمها بالحادث عقب فترة وجيزة من وقوعه، مع السلطات الكويتية وأهالي الضحايا والمصابين، كما تبذل القنصلية كل الجهود الممكنة لتذليل أية عقبات أمام ذوي الضحايا.

ووجه القوني خالص التعازي باسمه، وبالنيابة عن أعضاء البعثة الدبلوماسية بالكويت، إلى ذوي وأصدقاء المتوفين، سائلا الله أن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن يلهم محبيهم الصبر والسلوان.

وأعرب عن خالص تمنياته بالتعافي السريع للمصابين.