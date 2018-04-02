القاهرة -أ ش أ

أصدرت وزيرة السياحة الدكتورة رانيا المشاط قرارا بتعيين الدكتورة سهى بهجت مستشارا لوزيرة السياحة للتدريب، وذلك في إطار خطوات الوزارة لإعادة الهيكلة، وإيمانا منها بأهمية التدريب الفني ورفع كفاءة العاملين بالقطاع، لما له من دور في رفع جودة الخدمات السياحية.

وتمتلك الدكتورة سهى بهجت خبرة أكثر من 18 عاما في مجال التدريب المهني والتدريس الأكاديمي في قطاع السياحة، وقد عملت مديرا لقطاع السياحة بمشروع دعم إصلاح التعليم الفني والتدريب المهني الممول من الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي.

وقامت الدكتورة سهى بهجت بإدارة فريق العمل بقطاع التدريب والتعليم الفني بوزارتي السياحة والتربية والتعليم، لرفع كفاءة العملية التعليمية الخاصة بالتعليم السياحي في مجال التعليم الفني، وهي حاصلة على بكالوريوس السياحة والفنادق، وعلى الماجستير والدكتوراة في الاقتصاد السياحي.