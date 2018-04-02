القاهرة - أخبار مصر

ترأس المهندس شريف اسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اليوم اجتماعاً للجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، وذلك بحضور وزراء الاسكان، والاستثمار والتعاون الدولى، والتجارة والصناعة، والعدل، وقطاع الاعمال العام.

وفى بداية الاجتماع، أكد رئيس الوزراء حرص الدولة على استكمال الجهود المتعلقة بتوفير مناخ جاذب للاستثمارات من خلال تقديم التيسيرات اللازمة وإزالة أى عقبال قد تواجه المستثمرين.

وخلال الاجتماع، تم استعراض المقترحات الخاصة بفض وتسوية عدد من منازعات الاستثمار، بما يحقق الوصول لحلول سريعة وفعالة لها وازالة أى صعوبات امام استمرار ضخ المزيد من الاستثمارات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة فى مختلف القطاعات.