واشنطن - رويترز

أعلن البيت الأبيض اليوم الاثنين ان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيبحث ”العلاقات التجارية والاستثمارية المشتركة“ مع رئيس وزراء اليابان شينزو آبي خلال زيارة الشهر الجاري.

ولم تحصل اليابان، أحد أقرب حلفاء الولايات المتحدة، على إعفاء من الرسوم الأمريكية الجديدة على واردات الألومنيوم والصلب.

واوضح البيت الأبيض ان آبي سيجتمع مع ترامب في مار الاجو، منتجع الرئيس في فلوريدا، يومي 17 و18 أبريل حيث سيبحثان أيضا قضية كوريا الشمالية.