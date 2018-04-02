القاهرة - أخبار مصر

عقد المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء اليوم الاثنين إجتماع اللجنة العليا للإصلاح الإدارى لمناقشة خطة عمل تطوير الأداء الحكومي ورفع كفاءة التنظيم الإدارى بحضور الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى.

وخلال الإجتماع تم إستعراض الموقف الحالي لإجراءات مشروع رفع كفاءة التنظيم الإدارى للدولة، والذي يأتي في إطار حرص الحكومة علي تطوير الاداء الإدارى لمختلف الوزارات وذلك بالإستعانة بالخبرات الدولية لضمان تحقيق رؤية مصر 2030 والوصول إلي تنظيم إدارى قادر وفعال علي التخطيط والإدارة الرشيدة لموارد الدولة.

وقد وجه رئيس مجلس الوزراء علي ضرورة الإستمرار في خطوات الإصلاح الإدارى وإستكمال الدراسات الفنية المتعلقة بمشروع رفع كفاءة التنظيم الإدارى للدولة مع الأخذ في الإعتبار بالملاحظات والمقترحات التي تم مناقشتها خلال الإجتماع ودمجها في المشروع بهدف الوصول إلي الصيغة النهائية من المشروع في اقرب فرصة، مضيفاً ضرورة إجراء مماثل فيما يتعلق بالمحليات لتطوير العمل داخل المحافظات علي مختلف المستويات الإدارية.