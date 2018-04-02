القاهرة - أ ش أ

بعث الدكتور القس أندريه زكى رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر ببرقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة فوزة الساحق بفترة رئاسية ثانية.

وجاء في نص البرقية: السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية, بإسمي وبالإنابة عن الطائفة الانجيلية بمصر, وأعضاء المجلس الإنجيلي العام, ورؤساء المذاهب الانجيلية بمصر. نتقدم لسيادتكم بخالص التهنئة على فوزكم الساحق بفترة رئاسية ثانية, استمرارا لمسيرة التنمية التي تخوضنها في كافة المجالات والتي شهد بها الجميع في الداخل والخارج. أننا سيادة الرئيس نؤكد على وقوفنا خلفكم في كل ما تقومون به من إنجازات ، راجيا من الله أن يحفظكم ويسدد خطاكم لخير مصر وشعبه.