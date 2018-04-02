نيودلهي - رويترز

أظهرت وثيقة حكومية أن الهند فرضت ضريبة نسبتها 10 % على واردات المكونات الرئيسية للهواتف الذكية، من بينها لوحات الدوائر المطبوعة المزودة بمكونات إلكترونية.

وتم فرض ضريبة جمركية بنفس النسبة على واردات وحدات كاميرات الهواتف والموصلات.

جاءت هذه الخطوة في إطار خطة تصنيع على مراحل لزيادة الإنتاج المحلي من أجهزة المحمول، وتهدف إلى تعزيز حملة ”صنع في الهند“ التي يقودها رئيس الوزراء ناريندرا مودي لتحويل بلاده إلى مركز تصنيع مثل جارتها الصين.