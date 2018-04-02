أبوظبي -أ ش أ

بعث الرئيس الإماراتي الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة بفوزه بفترة رئاسية ثانية،واعرب عن تهانيه وتمنياته للرئيس السيسي بالتوفيق في فترة ولايته الثانية ولشعب مصر الشقيق دوام التقدم والازدهار .

وبعث كلا من نائب الرئيس الإماراتي رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم و ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان برقيتي تهنئة للرئيس السيسي.