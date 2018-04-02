القاهرة - أ ش أ

تنظم إدارة التدريب والموارد البشرية بوزارة الآثار غدا دورة تدريبية للأثريين حول التقنيات الحديثة المستخدمة فى توثيق النقوش الصخرية بمنطقة سرابيت الخادم بجنوب سيناء , تستمر على مدى 6 ايام، وذلك تحت رعاية الدكتور خالد العناني وزير الآثار . وصرح الدكتور عبد الرحيم ريحان مدير عام البحوث والدراسات الأثرية والنشر العلمى بسيناء ووجه بحرى وأحد المحاضرين بالدورة اليوم إن الدورة التدريبية تحت إشراف الآثرى مصطفى محمد نور الدين مدير عام مركز تدريب جنوب سيناء والبحر الأحمر وتضم 15 متدربا ومتدربة من شباب الآثاريين بوزارة الآثار منهم مفتشى آثار وأمناء متاحف وإخصائي الترميم .

وأضاف أن الدورة تشمل التدريب على برنامج الإليستريتور لتفريغ الرسومات والنقوش الصخرية وكورس عن اللغة المصرية القديمة والخط النبطى بالإضافة إلى محاضرات حول النقوش الصخرية بسيناء ويقوم بالتدريب متخصصين من وزارة الآثار وهم الدكتور السيد البدوى و وليد السيد عبد الرحيم, محمود سالم غانم, إمام صلاح, مشيرا الى أنه سيلقى محاضرتين إحداهما عن النقوش الصخرية بسيناء والأخرى عن المقومات السياحية بطابا.

ومن جانبه، أوضح الأثري مصطفى محمد نور الدين مدير عام مركز تدريب جنوب سيناء والبحر الأحمر أن دورة (توثيق النقوش الصخرية) تأتى فى إطار خطة الوزارة لإعداد وتدريب الكوادر البشرية للمشاركة فى مشروع توثيق النقوش الصخرية بمصر وهو مشروع قد بدأ بقرار وزير الآثار الدكتور خالد العنانى وتحت إشراف مركز تسجيل الآثار بالوزارة وبالتعاون مع قطاعات الوزارة المختلفة , مشيرا الى انه سيتم بدء العمل بمشروع توثيق نقوش جنوب سيناء فى الموسم القادم بعد الإنتهاء من توثيق نقوش السويس من خلال بعثة أثرية برئاسة الدكتور هشام حسين وسيتم الإستعانة بالأثريين المدربين من خلال مركز تدريب جنوب سيناء فى المشروع وقد تم تدريب 40 أثريا خلال ثلاث دورات سابقة.

واضاف أن النقوش الصخرية من مخربشات وكتابات تنتشر فى شتى أرجاء جنوب سيناء وتضم كتابات مصرية قديمة من عصر ما قبل الأسرات مرورا بنقوش من الدولة القديمة والدولة الوسطى حتى عصر رمسيس السادس من الدولة الحديثة , كما توجد بجنوب سيناء النقوش الصخرية “البروتوسينائية” وكتابات آرامية وثمودية ونبطية وقبطية ولاتينية ويونانية وعربية.