موسكو -أ ش أ

هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين, الرئيس عبدالفتاح السيسي, على فوزه بفترة رئاسية جديدة, واعرب عن أمله في زيادة التعاون المشترك بين البلدين في جميع المجالات.

وكتب بوتين – في خطاب وجهه للرئيس السيسي – إن نتيجة الانتخابات أثبتت سلطتك العظيمة بين مواطنيك ودعمهم الواسع لسياستك الهادفة إلى حل القضايا الاجتماعية والاقتصادية الملحة, بالإضافة إلى تعزيز الاستقرار في البلاد.

وأضاف الرئيس الروسي ان روسيا تقدر الشراكة الاستراتيجية مع مصر.. وأتوقع أن تحرز جهودنا المشتركة تقدما في التعاون المفيد للطرفين في كل المجالات, بالإضافة إلى تنسيق الأنشطة على المستوى الدولي والإقليمي, لا سيما في مواجهة التهديدات الأمنية العالمية.