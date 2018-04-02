اخبار مصر - فيصل زكي

اتفقت كل من مصر للطيران الناقل الوطني لجمهورية مصر العربية وشركة PORTUGAL TAP Air البرتغالية العضوتين في تحالف ستار، على تدعيم روابط التعاون بينهما من خلال توسيع اتفاقيتهما الحالية للمشاركة بالرمز عبر إضافة نقاط ربط جديدة للعملاء.

وفي إطار اتفاق الشركتين لتدعيم المرحلة الأولى من الاتفاقية بينهما والتي مكنت عملاء مصر للطيران من السفر على رحلات PORTUGAL TAP Air من وإلى العاصمة البرتغالية لشبونة عبر روما وميلانو ومدريد وبرشلونة، فإن الاتفاقية الجديدة سٌتمكن مصر للطيران من وضع رمزها MS على رحلات الشركة البرتغالية عبر كبرى المطارات المحورية الأوروبية: أمستردام، لندن، فرانكفورت، ميونخ، جنيف، وفيينا وصولاً إلى لشبونة، بالإضافة إلى أن مصر للطيران ستبدأ في وضع رمز رحلاتها MS على رحلاتTAP البرتغالية إلى مدينة بورتو للرحلات المغادرة من مطار أمستردام وكذلك الرحلات المغادرة من مطار بورتو إلى مطار جينيف للربط مع رحلات مصر للطيران.

وبهذا الشأن، صرح صفوت مسلم، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران “إن مرحلة التعاون الجديدة مع شركة Air PORTUGAL TAP ستمنح لعملائنا الراغبين في السفر بين مصر والبرتغال المزيد من نقاط الربط وإمكانات السفر بهدف تحسين وتطوير حركة السفر بين الدولتين ، علاوة على ذلك، فإن الشركتين ستمنحان لعملائهما إمكانية السفر بكل سهولة ويُسر على الخطوط المشتركة بين الشركتين من خلال رقم حجز واحد وإمكانية إنهاء إجراءات السفر من نقطة المغادرة حتى مطار الوصول.”