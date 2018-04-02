القاهرة - أ ش أ

وصف المهندس عصام هاشم عضو غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات قرار الحكومة الخاص بإعادة تنظيم السوق ووضع ضوابط لآلية تصدير المخلفات الإلكترونية إلى الخارج، بالقرار الصائب والذي سيسهم في تشجيع الصناعة الوطنية ودعم المستثمرين العاملين في هذا المجال.

واوضح هاشم اليوم الاثنين ان هذا القرار الذي بدأ تفعيله الأسبوع الماضي جاء وفقا لمعايير اتفاقية (بازل) التي تنص على التوقف التام عن التصدير بشكل غير شرعي لها، مشيرا إلى أن هذا القرار سيعمل على توفر المادة الخام في السوق المحلية، مما يساعد على تشغيل المصانع وتوفير العديد من فرص العمل.

وأضاف أن المخلفات الإلكترونية كانت تصدر بوصفها قطع غيار، أما الآن وبعد إصدار هذه القرارات وفقا لاتفاقية (بازل) يتم تصنيفها على أنها نفايات خطرة يحذر تصديرها، حيث ظهرت الآثار الإيجابية لهذا القرار في السوق المصرية فورا وخلال أيام من صدوره، مما جعل هناك توفر للمادة الخام تساعد التجار والمستثمرين على تشغيل مصانعهم والبدء في الإنتاج.