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بدأت الهيئة الوطنية للانتخابات مراسم إعلان النتيجة النهائية للانتخابات الرئاسية 2018.

وبدأت المراسم بعزف السلام الوطني، كما تم عرض فيلم تسجيلي تضمن مشاهد من العملية الانتخابية والإقبال الجماهيري عليها.

وطانت أجريت الانتخابات الرئاسية خارج مصر أيام 16 و17 و18 مارس الماضي، وداخل مصر أيام 26 و27 و28 من الشهر نفسه.

وخاض المنافسة الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، ورئيس حزب الغد موسى مصطفى موسى.

وبلغت عدد اللجان العامة 367 لجنة، فيما بلغت عدد اللجان الفرعية 13 ألف و706 لجان موزعة على 10989 مركزًا انتخابيًا، وأشرف عليها نحو 18 ألف قاضٍ.

وبلغ إجمالي قاعدة بيانات الناخبين 59 مليون و78 ألف و138 ناخب، موزعين على محافظات مصر المختلفة.