صنعاء - أ ش أ

تمكنت القوات اليمنية – اليوم الإثنين – من استعادة السيطرة على جبل “جالس” الاستراتيجي في منطقة “القبيطة” شمالي محافظة لحج – جنوب اليمن.

وذكرت قناة “سكاي نيوز” الإخبارية، أن القوات اليمنية سيطرت على جبل النبي شعيب، في القبيطة بمحافظة لحج، وذلك بعد شن هجوم على منطقة “نجد قفل” من عدة محاور ، وحصار مواقع ميليشيا الحوثي الانقلابية منذ أسبوع.

وأشارت إلى اندلاع معارك بين القوات اليمنية وميليشيا الحوثي في الخط الرابط بين منطقتي “الشريجة” و”الراهدة” ، وذلك في مسعى للوصول إلى “الراهدة” ، وهي مركز عسكري مهم للحوثيين شرقي محافظة تعز- اليمنة الجنوبية.