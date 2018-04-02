أخبار مصر - ياسمين سنبل

واصلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعها لدى اغلاق تعاملات الاثنين بدعم تخفيض أسعار الفائدة، والمؤشر الثلاثيني يسجل رقما قياسيا ويتوق إلى مستوى 18 الف نقطة.

وعلى صعيد حركة المؤشرات، ارتفع مؤشر السوق الرئيسي “إيجي اكس 30” بنحو 0.50 % مسجلاً 17684.66 نقطة.

وكسب مؤشر “ايجي اكس 50” محدد الاوزان النسبية 0.61 % مسجلاً 3047.06 نقطة.

وارتفع مؤشر “ايجي اكس 20” متساوي الاوزان 1.07% مسجلاً 18205.44 نقطة.

وزاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة “إيجي اكس 70″ بنحو 0.18 % ليبلغ 877.34 نقطة.

في المقابل، تراجع مؤشر “إيجي اكس 100” الأوسع نطاقاً 0.23 % مسجلا2251.72 نقطة.

واوضح احمد العطيفي خبير اسواق المال ان السوق تسير في الاتجاه الصحيح حيث بدأت الجلسة على ارتفاع قوي ثم عادت وقلصت مكاسبها تحت ضغوط بيعية لجني الارباح وهو امر طبيعي.

واضاف العطيفي ان السوق شهد مؤشرات ايجابية مثل الحفاظ على قيم التداولات عند متوسط مليار ونصف المليار جنيه.

ولفت الى ان البورصة استفادت من قرار البنك المركزي بتخفيض اسعار الفائدة، كما نشطت الاسهم القيادية مثل حديد عز والمجموعة المالية هيرميس.

وافاد خبير اسواق المال بان السوق لم تنجح حتى الان في بلوغ مستوى 18 الف وهو امر مألوف مع “الارقام المقفولة” الا انه يرى ان السوق ستصل لهذا المستوى ولكن من الافضل الا تصل له سريعا وبقوة.

واشار احمد العطيفي ان الاعلان عن الطروحات الحكومية رغم عدم تحديد ميعاد الطرح الا انه انعش القطاعات التي من المقرر طرح شركات بها خاصة تلك المقيدة بالفعل، مضيفا ان اخبار الشركات هي المحرك الحالي للسوق، كنتائج الاعمال وزيادة راسالمال والتوزيعات.