أنقرة - أ ش أ

أعلن الجيش التركي – اليوم الاثنين – أن طائراته دمرت مواقع ومستودعات أسلحة، تابعة لحزب العمال الكردستاني شمال العراق.

وذكرت هيئة الأركان التركية أن مقاتلاتها قصفت أهدافا في مناطق (هاكورك) وجبال (قنديل) شمالي العراق، والقريبة من الحدود مع تركيا.

وأضافت أن الغارات أسفرت عن تدمير 8 مواقع لحزب العمال الكردستاني، شملت مخابئ ومخازن أسلحة.

وتشن القوات التركية غارات جوية كما تقصف مدفعيتها بين الحين والآخر مناطق في شمال العراق، بحجة وجود عناصر حزب العمال الكردستاني، الذي تصنفه أنقرة منظمة إرهابية.