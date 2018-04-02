القاهرة -أ ش أ

اعلن وزير الموارد المائية والري الدكتور محمد عبد العاطي، إن الوزارة أطلقت مسابقة شهرية ضمن حملة إعلامية قومية، اعتبارا من أبريل الجاري، تحت عنوان “إمسك مخالف”، وذلك باختيار أفضل صورة ترصد مخالفة في استخدام المياه والتعامل معها سواء بالإهدار أو التلويث أو التعدي

ويحصل الفائز على جائزة قيمتها 5 آلاف جنيه، ويتم إرسال الصور على رقم الواتس آب التالي: 01003638891.

وذكرت الوزارة – في بيان اليوم الاثنين – أن ذلك يأتي في إطار توجهات الدولة نحو الحفاظ على الموارد المائية من كافة أشكال الهدر والتلوث وحماية نهر النيل وفرعية وشبكتي الترع والمصارف والمجاري المائية من التعديات.

وناشدت الوزارة، جموع المواطنين من أجل المشاركة في حملات التوعية التي تقوم بها الوزارة من خلال الاشتراك في هذه المسابقة لزيادة الوعي والحس العام لدى الشعب المصري بأهمية قطرة الماء .

كما يرجى من السادة المشاركين توضيح كافة بيانات المخالفة من حيث المنطقة والمحافظة وطبيعة المخالفة وتاريخها، وبيانات مرسل الصورة كاملة اسمه ورقم البطاقة والتليفون، وسيتم تقييم الصور المرسلة خلال الشهر واختيار أفضلها، على أن يتم إعلان الفائز خلال الأسبوع الأول من كل شهر على الصفحة الرسمية للوزارة.