بورسعيد - أ ش أ

أكد اللواء ياسر سالم نائب رئيس النادي المصري, أن قرار فريق مونانا الجابوني, بتغيير الملعب الذي تقام عليه المباراة أمام المصري, ضمن ذهاب مباريات دور ال`32 مكرر من بطولة الكونفيدرالية الأفريقية لكرة القدم, قوبل بالترحيب من المجلس بأكمله, ولم يعترض عليه أحد.

وصرح سالم اليوم إن مونانا أكد في كل الخطابات الرسمية أنه لم يحسم ملعب المباراة وكان يفاضل بين ملعبين (ملعب أوجيستين مونيدان ` ملعب الصداقة) لذلك لا نملك حق الاعتراض على اختيارهم, ونحن مستعدون للعب في أي مكان وتحت أي ظروف.

وكان المصري، قد تلقى خطابا رسميا من إدارة مونانا باختيار ملعب أوجيستين مونيدان بالعاصمة الجابونية ليبرفيل, لاستضافة مباراة الذهاب أمام المصري، في الرابعة عصر الجمعة 6 أبريل المقبل بتوقيت القاهرة.

يذكر أن فريق مونانا الجابوني قد أخطر الكاف بقرار تغيير ملعب المباراة, من ملعب الصداقة الذي لعب فيه أمام الأهلي وخسر منه بأربعة أهداف لا شيء، إلى ملعب أوجيستين مونيدان بالعاصمة الجابونية ليبرفيل.

وكانت الأيام الماضية قد شهدت اتصالات مكثفة بين إدارة النادي المصري ومسئولي السفارة المصرية بالجابون لبحث كافة الترتيبات المتعلقة بالبعثة ،سواء بإجراءات الوصول وحجز مقر الإقامة وملاعب التدريب والتنسيق مع الجانب الجابوني في كافة الأمور المتعلقة بالبعثة.