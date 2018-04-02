أخبار مصر - غباشى خيرالله

نجحت محافظة الجيزة بالأشتراك مع مباحث ومديرية التموين فى ضبط 1730 قضيه تموينية متنوعة بمضبوطات بلغت 143 طن مواد غذائية وتموينية وذلك خلال الحملات التى تمت على المحلات والاسواق والمصانع والمخابز والبدالين التموينيين .

وكلف اللواء محمد كمال الدالى محافظ الجيزة مديريه ومباحث التموين بتكثيف الحملات لضبط المخالفين ومحاصرة جشع بعض التجار المتلاعبين فى اسعار السلع الغذائية ومراقبة السوق

وكشف تقرير تلقاه المحافظ من العميد مصطفى البكرى مدير مباحث التموين بالجيزة عن مجهودات الادارة انه تم ضبط 351 قضيه تموينيه لعدم حمل شهادة صحية و471 لعدم الاعلان عن الاسعار و 303 قضيه لادارة منشأة بدون ترخيص و 28 قضية بيع بأزيد من السعر الرسمى ، كما تم ضبط 814 قضية تموينية لبدالين تموينيين ومخابز بلدية ومطاحن بعد ارتكابهم مخالفات تموينية بأجمالى مضبوطات نصف طن ، و 8 قضايا غش تجارى وتدليس لسلع ومواد غذائية باجمالى 365 الف عبوة متنوعة ما بين زيت طعام وخل واعلاف ونخاله وفول صويا وعلف دواجن وحيوانات ودقيق وسناكس وعجائن جافة وملح ومكرونة وجبن وعصائر ولحوم.