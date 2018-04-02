اخبار مصر - د.هند بدارى

اختتمت فعاليات التصفيات النهائية لمسابقة “مارثون شل البيئي النهائية العالمية للجامعات بسنغافورة 2018” بحصول فريق الجامعة الألمانية بالقاهرة عن مشروع “إينوفا بلاست” على المركز الثاني في جائزة تطبيق معايير الأمان والسلامة.

جاء هذا الفوز نظرًا لتوفر عدة إمتيازات بالسيارة المشاركة مثل تمتعها بخفة الوزن وابتكار نظام يرتكز على أحدث تقنيات وتدابير السلامة والأمان حيث قام الفريق بتصميم قفازات خاصة يرتديها السائق يمكنها قراءة نبضات قلبه للحفاظ على سلامته علاوة على إحتواء السيارة على كاميرات متابعة السائق والطريق، بالأضافة إلى أجهزة استشعار عن بعد داخليًا وخارجيًا للتنبؤ بأي خطر متوقع .

وأشار الدكتور إمام مرجان وكيل كلية الهندسة وعلوم المواد، الى فوز فريق مبتكري الجامعة بالمركز الثانى في جائزة السلامة وسط منافسة قوية من 33 فريقًا دوليا ًمشاركًا من مختلف الجامعات العالمية.