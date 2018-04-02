الأقصر -أ ش أ

اكد وكيل وزارة الصحة بالأقصر الدكتور السيد عبد الجواد إنه تم إعادة فحص 20 ألف مواطن بمشروع تكافل وكرامة خلال شهر مارس المنصرم للتأكد من استحقاقهم للمعاش الطبي.

وأضاف عبدالجواد – في تصريح له اليوم الإثنين – أنه تبين من الفحص أن عدد المستحقين بلغ 8 آلاف و305 مواطنين والباقي غير مستحقين، واوضح أنه جاري فحص ذوي الاحتياجات الخاصة لبيان مدى استحقاقهم للمعاش بواقع 1000 مواطن يوميا.

وأشار إلى أن محافظة الأقصر هي المحافظة الأولى على مستوى الجمهورية التي بدأت بإعادة الفحص.