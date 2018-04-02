أثينا -أ ش أ

تمكنت قوات خفر السواحل اليونانية-اليوم الإثنين- من إنقاذ ثلاثين مهاجرا، على متن قارب، قبالة ساحل جزيرة “ساموس ” اليونانية، شرق “بحر إيجة” .

وكانت تلقت قوات خفر السواحل إشارة استغاثة بأن القارب معرض لخطر الغرق، من قبل أحد الأفراد على متنه، الذي قام بدوره بالاتصال برقم الطوارئ الموحد داخل دول الاتحاد الأوروبي .

وتم إنقاذ القارب، وسحبه إلى ميناء “كارلوفاسي ” بجزيرة “ساموس ” اليونانية.

وتفيد إحصائيات رسمية بأن ما يقرب من ألفي مهاجر وصلوا إلى ساحل “بحر إيجة ” خلال شهر مارس الماضي، وهو العدد الذي يفوق ما تم حصره خلال شهر يناير والذي يقدر بألف وخمسمائة وأربعة مهاجرا ، فيما بلغ العدد خلال شهر فبراير 997 مهاجرا.