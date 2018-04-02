أخبار مصر - شيماء صالح

وافق مجلس النواب برئاسة على عبد العال، اليوم الاثنين، نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة فى شأن “تنظيم بعض أحكام الشهر العقارى فى المجتمعات العمرانية الجديدة”.

وينص مشروع القانون على إنشاء مأمورية أو أكثر للشهر العقارى فى جميع المجتمعات العمرانية الجديدة تختص دون غيرها بشهر المحررات بجميع التصرفات التى من شأنها إنشاء أو نقل أو تغيير أو زوال أو تقرير حق من الحقوق العينية العقارية الأصيلة.

وألزم مشروع القانون الهيئة بإرسال المحررات الواجبة الشهر المتضمنة تصرفها فى الاراضي والمنشآت والوحدات التى تقع فى نطاق المجتمعات العمرانية ؛ على أن يكون شهر المحررات بطريق الإيداع بعد سداد مقدم الطلب للرسوم المنصوص عليها وفقا للقانون رقم 70 لسنة 1964.

وتلتزم وفقا لمشروع القانون التجمعات السكنية المغلقة بتقديم طلب الشهر خلال 15 يوم من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون ، وبأن جميع المحررات التى تم شهرها قبل العمل بهذا القانون تكون حجة على الكافة وقت شهرها.