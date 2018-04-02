نواكشوط - أ ش أ

بدأت بمدينة “نواذيبو” الموريتانية اليوم الاثنين أعمال منتدى اقتصادي دولي بمشاركة أكثر من 300 مستثمر عربي وأجنبي، تحت عنوان “دور الخدمات اللوجيستيية للموانئ في تطوير قطاع الصيد البحري” برعاية الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز.

وصرح محمد ولد الداف رئيس “منطقة نواذيبو الحرة ” خلال إطلاق أعمال المنتدى بأن الاستثمار في “نوذابيو ” مكن خلال السنوات الثلاث الماضية من زيادة عدد الحاويات في الميناء البحري بنسبة 100 %.

وأشار إلى أن الحركة الاقتصادية والنهضة العمرانية التي تشهدها المدينة، أسهمت في تجاوز حجم الاستثمارات الخاصة مبلغ 600 مليون دولار أمريكي حتى شهر سبتمبر من العام الماضي، لافتا في هنذا الصدد إلى أن الزيادات المتتالية في أعمال الشركات المسجلة ب”المنطقة الحرة ” مؤشر واضح , وموضع اطمئنان على جدوى الرؤية المتبعة لاستغلال.

هوامش وفرص كانت ضائعة .