القاهرة - أ ش أ

أدانت مصر الهجوم الإرهابي الذي نفذته جماعة بوكو حرام الإرهابية بمدينة مايدوغوري بشمال شرق نيجيريا, مما أسفر عن مقتل نحو 18 شخصا على الأقل وإصابة 84 آخرين.

وأكد بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم الاثنين على وقوف مصر حكومة وشعبا مع حكومة وشعب نيجيريا الشقيق من أجل مكافحة الإرهاب واجتثاث جذوره ، وأعرب عن خالص التعازي لأسر الضحايا .

وأوضح البيان أن تلك العمليات الخسيسة لن تنال من عزيمة الشعب النيجيري في مواجهة ظاهرة الإرهاب التي تستهدف الأمن والاستقرار في كافة المجتمعات.