أخبار مصر - شيماء صالح

أحال رئيس مجلس النواب علي عبد العال خلال الجلسة العامة، اليوم الاثنين، عددا من مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة والنواب إلى اللجان النوعية المختصة.

أحال عبد العال مشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء المجلس الأعلى لمواجهة الإرهاب والتطرف، إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الدفاع والأمن القومي، ومشروع قانون مقدما من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 7 لسنة 1991 في شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة، إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الإدارة المحلية.

كما أحال عبد العال مشروع قانون مقدما من الحكومة بإصدار قانون التخطيط العام للدولة، إلى لجنة الخطة والموازنة ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومشروع قانون مقدما من الحكومة بإصدار قانون المرور، إلى لجنة الدفاع والأمن القومي ومكاتب لجان الشؤون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة والصناعة والنقل والمواصلات والإدارة المحلية.

وشملت الإحالات مشروع قانون مقدما من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (5) لسنة 2015 بشأن تفضيل المنتجات المصرية في العقود الحكومية، إلى لجنة الصناعة ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، ومشروع قانون مقدما من الحكومة بتنظيم خدمات النقل البري باستخدام تكنولوجيا المعلومات، إلى لجنتي النقل والمواصلات والشؤون الاقتصادية ومكاتب لجان الدفاع والأمن القومي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والخطة والموازنة والشؤون الدستورية والتشريعية، ومشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية بالتعاقد مع الهيئة العامة المصرية للبترول وبعض الشركات الأجنبية بالبحث عن البترول في بعض المناطق، إلى لجنة الطاقة والبيئة ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية.

وأحال رئيس النواب مشروع قانون مقدما من النائب أشرف عمارة و60 نائبا آخرين بشأن تعديل قانون مكافحة الإرهاب، إلى لجنة مشتركة من لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية والدفاع والأمن القومي، ومشروع قانون مقدما من النائب جمال إبراهيم الشويكي و60 نائبا آخرين بشأن تعديل بعض أحكام قانون الأحوال الشخصية، إلى لجنة مشتركة من لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية والتضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة.

وأحال عبد العال أيضا مشروع قانون مقدما من النائبة ميرفت مطر و60 نائبا آخرين بشأن استبدال أحكام المادة 42 من القانون رقم 91 لسنة 2005 بشأن الضريبة على الدخل، إلى لجنة مشتركة من لجنتي الخطة والموازنة والشؤون الاقتصادية، ومشروع قانون مقدما من النائب سمير رشاد و60 نائبا آخرين بتعديل بعض أحكام القانون رقم 72 لسنة 2007 بإصدار قانون التأمين الإجباري عن المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية، إلى لجنة مشتركة من لجنتي الشؤون الاقتصادية والخطة والموازنة.

كما أحال رئيس النواب مشروع قانون مقدما من النائب عثمان المنتصر و60 نائبا آخرين بشأن تعديل بعض أحكام قانون العمد والمشايخ الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1978، إلى لجنة الدفاع والأمن القومي، ومشروع قانون مقدما من النائبة هبة هجرس و60 نائبا آخرين بشأن إنشاء نقابة المهن النفسية، إلى لجنة مشتركة من لجان القوى العاملة والخطة والموازنة والتضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة والشؤون الصحية والشؤون الدستورية والتشريعية، ومشروع قانون مقدما من النائب سعيد حساسين و60 نائبا آخرين بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 12 لسنة 2009 بشأن الجامعات الخاصة والأهلية، إلى لجنة التعليم والبحث العلمي.