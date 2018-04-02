أخبار مصر - ياسمين سنبل

صعدت أسعار الذهب في الأسواق المصرية اليوم الاثنين بنحو 3 جنيهات مقارنة بأسعار الجمعة، بالتوازي مع ارتفاع المعدن الاصفر النفيس عالميا مع تجدد التوترات التجارية بين الصين وأمريكا.

وذكر ايهاب واصف عضو شعبة المشغولات الذهبية باتحاد الغرف التجارية متوسط الاسعار “عيار 18 ” سجل 560.55 جنيها، وبلغ سعر “عيار 21” نحو 654 جنيها، وسجل “عيار 24” نحو 747.40 جنيها وبلغ متوسط سعر الجنيه الذهب5232 جنيه.

كان الذهب بدأ التعاملات الباكرة اليوم على استقرار.

وعالميا، ارتفع الذهب اليوم مع تراجع الدولار وفي ظل تجدد التوترات بشأن حرب تجارية إثر فرض الصين رسوما إضافية علي منتجات أمريكية ردا علي الرسوم الأمريكية على واردات الألومنيوم والصلب، ليسجل الذهب في المعاملات الفورية ارتفاعا بنسبة 0.5 % إلى 1331.19 دولار للأوقية (الأونصة) .