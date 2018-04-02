اخبار مصر - د.هند بدارى

افتتح الدكتور عصام خميس نائب وزير التعليم العالى والبحث العلمى فعاليات مؤتمر ابن سيناء العربي الرابع عشر حول الكيمياء غير متجانسة الحلقة وتطبيقاتها، والذي نظمته جامعة الزقازيق بالتعاون مع الجمعية المصرية للكيمياء الحلقية غير المتجانسة بالغردقة من 31 مارس إلى 2 أبريل

حضر المؤتمر الدكتور خالد عبد الباري رئيس جامعة الزقازيق، والدكتور سلطان أبو عرابي أمين اتحاد الجامعات العربية، والدكتور أمين فاروق فهمي نائب رئيس الجمعية المصرية للكيمياء الحلقية غير المتجانسة والإدارة العليا بالجامعة وكلية العلوم.

وأشار نائب الوزير إلى أن المؤتمر يناقش آخر التطورات التي لحقت بمجال الكيمياء غير متجانسة الحلقة، والتحديات الراهنة والمستقبلية التي تواجه هذا المجال.

كما ألقى الدكتور عصام خميس محاضرة بعنوان (منظومة العلوم والتكنولوجيا والابتكار للتنمية المستدامة 2030) استعرض فيها منظومة البحث العلمي وإستراتيجية العلوم والتكنولوجيا للتنمية المستدامة 2018 – 2030 وأولويتها.