القاهرة -أ ش أ

أكد السفير فاضل جواد الأمين العام المساعد للجامعة العربية أهمية الاجتماع لتحديث القانون العربي النموذجي لمكافحة الإرهاب ،وذلك في إطار تنفيذ قرارات مجلسي وزراء العدل والداخلية العرب وفي ضوء ملاحظات الدول الأعضاء الواردة إلى الأمانة العامة والتي ساهمت في إثراء الوثيقة المطروحة للدراسة .

جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها السفير فاضل جواد الأمين العام المساعد للجامعة العربية رئيس قطاع الشئون القانونية فى أعمال الاجتماع الثالث للجنة تحديث القانون العربي النموذجي لمكافحة الإرهاب، والذي عقد اليوم الإثنين بالجامعة العربية .

كما أكدت جامعة الدول العربية أن الآثار المدمرة للتهديدات الإرهابية أصبحت تتجاوز الحدود الوطنية للدول لتصل إلى هدف واحد وهو إلقاء الرعب بين الناس وزعزعة الاستقرار والأمن الوطني والإقليمي والدولي والمساس بمؤسسات الدول وإزهاق أرواح الأبرياء بدون حق، وشددت على أن موضوع التصدي للإرهاب من النواحي القانونية والأمنية أهم ما يشغل المجتمع الدولي.

وثمن جواد جهود العمل العربي المشترك تحت مظلة الجامعة العربية في مجال مكافحة الإرهاب والذي توج بإبرام الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب في 1998، والاتفاقية العربية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب والاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات في 2010.