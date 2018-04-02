الخرطوم ة- ا ش ا

أطلق الرئيس السوداني عمر البشير المبادرة الرئاسية للحوار حول الدستور الدائم للسودان.

ودعا البشير في خطابه أمام الهيئة التشريعية القومية بالسودان اليوم /الاثنين/ بمقر المجلس الوطني في افتتاح الدورة البرلمانية السابعة قوى وتنظيمات الحوار الوطني للمشاركة في المبادرة.

وأوضح أن الجمعية العمومية للحوار الوطني هي التي ستحسم الجدل حول موعد التوافق على الدستور الدائم والذي يرى البعض أنه يجب أن يكون قبل الانتخابات بينما يرى آخرون أن يكون بعد الانتخابات ويوافق عليه البرلمان المنتخب الجديد مؤكدا التزامه بما تقرره الجمعية.

وحذر البشير من الجمع بين العمل المسلح والسياسي وقال “إنه بموجب الالتزام الدستوري لن نسمح مطلقا بالجمع بين العمل العسكري المضاد للدولة مع العمل السياسي تحت أي مسمى ولن نسمح للجماعات المسلحة بأن يكون لها ذراع سياسي”.

وأكد التزام الدولة بحماية الوثيقة الوطنية وذلك بتنفيذها بدقة وتعزيز التزاماتها في كافة المحاور التي غطتها نتائج الحوار الوطني, منوها بأن الدولة ستواصل هذه الحماية قناعة منها بأن الوثيقة الوطنية هي بمثابة عهد بين كافة أهل السودان وأن مخرجاتها هي أساس العدالة الاجتماعية والمساواة والشورى والديمقراطية.