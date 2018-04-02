القاهرة-أ ش أ

أكدت جامعة الدول العربية أهمية تضافر الجهود الإعلامية في مواجهة ظاهرة الإرهاب التي تهدد أمن واستقرار دول المنطقة والعالم، داعية إلى ضرورة تفعيل القرارات الصادرة من قبل فرق العمل والاجتماعات الوزارية المعنية بدور الإعلام في التصدي لمحاربة الإرهاب .

جاء ذلك خلال كلمة المستشار د. فوزي الغويل مدير الأمانة الفنية لمجلس وزراء الإعلام العرب أمام الاجتماع ال 19 لفريق الخبراء الدائم المعني بمتابعة دور الإعلام العربي في التصدي لظاهرة الإرهاب الذي انطلقت أعماله اليوم الاثنين بمقر الجامعة العربية بمشاركة ممثلي الدول الأعضاء لدى الجامعة .

وحذر الغويل من خطورة المرحلة التي تمر بها الأمة العربية، واكد أنها تستدعي العمل على تنفيذ كافة القرارات التي تصدر عن الفريق على أرض الواقع وترجمتها إلى برامج لمواجهة ظاهرة الإرهاب .

واضاف الغويل إن فريق الخبراء المعني بمتابعة دور الإعلام في مواجهة الإرهاب تم تشكيله منذ عام 2006 ويزاول مهامه بانتظام ويأتي في إطار حرص الدول الأعضاء بالجامعة على متابعة المستجدات إزاء دور الإعلام لمواجهة ظاهرة الإرهاب .

يناقش الاجتماع ما تم تنفيذه من التوصيات الصادرة عن الاجتماع ال 18 للفريق والمستجدات المتعلقة بالشأن الإرهابى في المنطقة وبحث سبل تضافر الجهود العربية لمكافحته، بالإضافة إلى متابعة الخطوات التنفيذية للخطة المرحلية للاستراتيجية الإعلامية العربية المشتركة لمكافحة الإرهاب.