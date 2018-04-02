القاهرة أ ش أ

كشف مؤشر البحث العلمي لشهر مارس الماضي عن تكريم 92 عالمة مصرية من قبل أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا ومنحتهن جوائز الدولة التشجيعية والدولة التقديرية والتفوق وجائزة النيل خلال آخر 10 سنوات من سنة 2006 إلى سنة 2016 تقديرا لجهودهن العلمية وإنتاجهن العلمي المتميز في مختلف مجالات العلوم الأساسية والتكنولوجية والتطبيقية.

وذكر المؤشر أن الحاصلات على جوائز الدولة التشجيعية بلغ عددهن 66 عالمة وحصلت 17 عالمة على جائزة التفوق و5 عالمات على جوائز الدولة التقديرية و4 عالمات على جائزة النيل خلال نفس الفترة.

ومؤشر “الشهر” هو مؤشر للعلوم والتكنولوجيا يصدره شهريا المرصد المصري للعلوم والتكنولوجيا والابتكار بأكاديمية البحث العلمي والتكنول