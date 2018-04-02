رام الله-أ ش أ

اقتحمت مجموعة من المستوطنين صباح -اليوم الاثنين- المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

واوضح شهود عيان إن 244 مستوطنا اقتحموا باحات الأقصى وسط محاولات متكررة لأداء طقوس وصلوات تلمودية فيه.

كما منعت قوات الاحتلال الإسرائيلي مسؤول الإعلام والعلاقات العامة في دائرة الأوقاف الإسلامية فراس الدبس من دخول المسجد الأقصى المبارك وأيضا حارس الأقصى محمد بدران من دخول المسجد من جهة باب السلسلة لمزاولة عمله بداخله.