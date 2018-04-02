اسلام اباد أ ف ب

غادرت حائزة نوبل للسلام ملالا يوسفزاي باكستان الاثنين عائدة الى بريطانيا بعد زيارة مفاجئة استغرقت أربعة ايام ، بعد خمس سنوات من اطلاق مسلح من حركة طالبان النار عليها بسبب دفاعها عن تعليم الفتيات.

وخلال حفل استقبال في مكتب رئيس الحكومة الاسبوع الماضي أشارت “مالالا” والدموع تنهمر من عينيها قائلة:” “كان يراودني على الدوام حلم العودة الى باكستان بسلام وبلا خوف لقد اصبح الأمر حقيقة، وإني ممتنة لكم جميعا”.

وزارت ملالا كذلك ولساعتين وادي سوات حيث نشأت خلال نهاية الاسبوع في المنطقة التي كانت تنشط فيها حركة طالبان المتمردة وحيث تم استهدافها.

وتعتبر زيارة ملالا لوادي سوات أهمية رمزية كبيرة بالنسبة لباكستان التي تشير الى المنطقة باستمرار على انها نجاح كبير في المعركة ضد التطرف، في إطار دفاعها عن نفسها من اتهامات الولايات المتحدة وغيرها بابقاء المنطقة ملاذا آمنا للمتمردين.