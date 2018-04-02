أخبار مصر - ياسمين سنبل

استقرت أسعار الذهب في الأسواق المصرية اليوم الاثنين مقارنة بأسعار الجمعة، في المقابل ارتفع المعدن الاصفر النفيس مع تجدد التوترات التجارية بين الصين وأمريكا

وذكر ايهاب واصف عضو شعبة المشغولات الذهبية باتحاد الغرف التجارية متوسط الاسعار “عيار 18 ” سجل 558 جنيها، وبلغ سعر “عيار 21” نحو 651 جنيها، وسجل “عيار 24” نحو 744 جنيها وبلغ متوسط سعر الجنيه الذهب5208 جنيه.

وعالميا، ارتفع الذهب اليوم مع تراجع الدولار وفي ظل تجدد التوترات بشأن حرب تجارية إثر فرض الصين رسوما إضافية علي منتجات أمريكية ردا علي الرسوم الأمريكية على واردات الألومنيوم والصلب.وصعد انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.5 % إلى 1331.19 دولار للأوقية (الأونصة) .