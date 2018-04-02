أديس أبابا -أ ش أ

صادق البرلمان الإثيوبي -اليوم الاثنين- على تعيين أبي أحمد رئيسا للوزراء خلفا لهيلي ماريام ديساليجن الذي استقال من منصبه في منتصف شهر فبراير الماضي .

وذكرت مصادر اعلامية أبي 42/ عاما/ أدى اليمين الدستورية خلال جلسة استثنائية بالبرلمان، واشارت إلى أن أبي شغل في السابق منصب رئيس مكتب سكرتارية المنظمة الديمقراطية لشعوب أورومو ومكتب أوروميا للإسكان والتطوير الحضري مع لقب نائب رئيس إقليم أوروميا .

كما شغل منصب نائب المدير العام لوكالة أمن شبكة المعلومات،ووزير العلوم والتكنولوجيا، بعد أن أصبح عضوا تنفيذيا في المنظمة الديمقراطية لشعوب أورومو في عام 2015، وقد خدم أيضا في القوات المسلحة الاثيوبية في رتبة اللفتنانت كولونيل.

يذكر أنه وفقا للمادة 73 من دستور جمهورية إثيوبيا، فأنه يتم تعيين رئيس الوزراء من الحزب السياسي أو ائتلاف الأحزاب السياسية الذي يشكل الأغلبية في مجلس نواب الشعب.

وبناء على المادة ذاتها ، فإن مجلس الجبهة الديمقراطية الثورية للشعوب الإثيوبية ، الذي فاز بغالبية مقاعد البرلمان،انتخب الدكتور أبي أحمد رئيسا للجبهة في 27 مارس الماضي.