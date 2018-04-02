موسكو - رويترز

أظهرت بيانات وزارة الطاقة الروسية اليوم الاثنين ارتفاع إنتاج البلاد من النفط قليلا في مارس إلى أعلى مستوى في 11 شهرا عند 10.97 مليون برميل يوميا، متجاوزا بذلك الحصة التي يوجبها اتفاق تقييد الإمدادات.

وهذه هي أول زيادة في الإنتاج الروسي منذ ديسمبر، وأعلى مستوى في الإنتاج منذ ضخ 11 مليون برميل يوميا في أبريل 2017.

وارتفع إنتاج مارس من 10.95 مليون برميل يوميا في فبراير شباط. وبالطن، بلغ إجمالي حجم الإنتاج 46.39 مليون طن مقارنة مع 41.836 مليون طن في فبراير.

وبلغ حجم صادرات النفط الروسية عبر خطوط الأنابيب في مارس آذار 4.163 مليون برميل يوميا، بارتفاع طفيف عن 4.162 مليون برميل يوميا في فبراير شباط.

وتعهدت موسكو بخفض إنتاجها بمقدار 300 ألف برميل يوميا من مستوى 11.247 مليون برميل يوميا الذي يستند إلى إنتاجها في أكتوبر 2016، وذلك في اتفاق مع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بقيادة السعودية.ويستمر الاتفاق الحالي حتى نهاية عام 2018.