القاهرة- أ ش أ

وافقت الجمعية العامة العادية للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي على اعتماد القوائم المالية والحسابات الختامية للشركة القابضة غير

المجمعة, والقوائم المالية والحسابات الختامية المجمعة للشركة القابضة وشركاتها التابعة عن العام المالي المنتهي في 30 يونيو 2017, بالإضافة إلى التصديق على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي .

جاء ذلك خلال اجتماع الجمعية العامة للشركة القابضة وفقا لبيان وزارة الإسكان اليوم الإثنين برئاسة وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية الدكتور مصطفى مدبولي واستعرض رئيس مجلس إدارة الشركة المهندس ممدوح رسلان خلال الاجتماع طاقات محطات التحلية الحالية والمخطط تنفيذها, حيث تبلغ طاقة المحطات الحالية 255 ألف م/3يوم طاقة المحطات الجاري تنفيذها 604 آلاف م/3يوم طاقة المحطات المخطط تنفيذها ضمن الخطة العاجلة 2017/2020 تبلغ 641 ألف م/3يوم, طاقة المحطات المخطط تنفيذها في الفترة من 2027/2022 تبلغ 540 ألف م/3يوم وطاقة المحطات المخطط تنفيذها في الفترة من 2037/2027 تبلغ 564 ألف م/3يوم, مؤكداk أنه في حال تنفيذ الخطة بدون معوقات ستصل طاقة التحلية بحلول عام 2037 إلى 2.6 مليون م/3يوم.