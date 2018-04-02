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قرر الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إعفاء جميع المواطنين المُتقدمين على الإعلان التاسع المُعلن عنه في الرابع والعشرين من يوليو الماضي، ضمن برنامج الإسكان الإجتماعي لمحدودي الدخل، الراغبين في سـحب مبلغ جدية الحجز من خصم نسبة 2% كمصاريف إدارية من إجمالي قيمة الوحدة.

وأوضـحت مى عبد الحميد مي عبد الحميد، رئيس مجلس إدارة صندوق التمويل العقاري، والمدير التنفيذي لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعي أن هذا القرار جاء استجابة لطلبات المواطنين ومراعاة للظروف الاقتصادية للمواطنين محدودى الدخل، مشيرة إلى أن التقديم عـبر الموقع الإلكتروني للصندوق بالإعلان التاسع يعكس التجربة الأولى للصندوق وللحاجزين في هذا الشأن، الأمر الذى استغرق بعضا من الوقت لتكيف المواطنين مع تلك الآلية الجديدة في التقديم، مما ترتب عليه ظهور بعض المشكلات الفنية المؤقتة في تسـجيل البيانات على الموقع الإلكتروني، وصدور قرار باستمرار تسـجيل البيانات على نظام العمل الآلي للمواطنين، الذين قاموا بدفع مقدمات جدية الحجز حتـى نهاية فبراير 2018.

وأكدت مى عبدالحميد أنه تم التنسيق مع مسئولي بنك التعمير والإسكان على إعادة قيمة الغرامة التي تم خصمها من المواطنين، الذين قاموا بالفعل باسترداد مقدمات جدية الحجز، والذين بلغ عددهم 1567 عميلا حتى تاريخه، مع إتاحة إمكانية السحب لمن يرغب على مستوى كافة فروع البنك تسهيلاً لعملاء الصندوق.