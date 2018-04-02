موسكو -أ ش أ

أعلنت وزارة الدفاع الروسية -اليوم الاثنين- أن الصاروخ المضاد المحدث الجديد من نظام الدفاع الصاروخي اختبر بنجاح من قبل العسكريين الروس في كازاخستان في ميدان التدريب “ساري شاجان”.

واوضح نائب قائد التجمع المشترك لقوات الدفاع الجوي والدفاع المضاد للصواريخ للقوات الجو- فضائية الروسية، ان اللواء أندريه بريخودكو خلال الاختبارات نفذ الصاروخ المحدث الجديد من نظام الدفاع الصاروخي مهمته بنجاح وأصاب الهدف المفترض في الزمن المحدد.

يذكر أن نظام الدرع الصاروخي الروسي يحمي العاصمة الروسية موسكو من الضربات المحتملة للصواريخ الباليستية، فضلا عن تنفيذ مهام الإنذار عن الهجمات الصاروخية والسيطرة على الفضاء الكوني.