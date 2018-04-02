القاهرة - أ ش أ

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن استعداداتها الكاملة; لاستقبال أعياد شم النسيم والتيسير على المواطنين والمستهلكين وتوفير سبل

الراحة لزائري الحدائق والمتنزهات التابعة لها في القاهرة والجيزة والإسكندرية والمحافظات المختلفة.

وكلف وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الدكتور عبد المنعم البنا في بيان اليوم الإثنين الهيئة العامة للخدمات البيطرية ومديرياتها بالمحافظات المختلفة بتشديد عمليات الرقابة والمتابعة والتفتيش على أماكن تصنيع وبيع وتداول وعرض اللحوم والدواجن الطازجة والمجمدة والمصنعة فضلا عن منافذ الأسماك الطازجة والمجمدة والمملحة والمدخنة إلى جانب تشكيل غرف عمليات للمتابعة والتنسيق بين المحافظات المختلفة

وتلقي بلاغات المواطنين حول أي مخالفات في هذا الشأن مع عمل نوبتجيات بالإدارات الزراعية تعمل على مدار اليوم وعلى اتصال وتنسيق دائم بغرفة عمليات المديرية.

وشدد البنا على استمرار فتح المجازر الرئيسية والقروية بصفة منتظمة يوميا وطوال أيام الأسبوع وكذلك إلغاء الإجازات والراحات للأطباء العاملين بالتفتيش بإدارة المجازر والتفتيش على اللحوم وكذا إدارات المجازر; ليكونوا على أهبة الاستعداد في أي وقت.