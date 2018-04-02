اخبار مصر - سماء المنياوي

تحت شعار “من الشباب وإلي الشباب” اطلق قطاع المتاحف بوزارة الاثار عدد من الدورات التدريبة لأمناء المتاحف الجدد لتقديم خدمة تعليمية وثقافية أفضل لجمهور المتاحف العريض.

واكدت الهام صلاح رئيس قطاع المتاحف إن تلك الدورات التدريبية سوف تبدأ اعتباراً من اليوم وحتي آخر الأسبوع الجاري وهي تأتي في إطار خطة قطاع المتاحف لتقويم وإعداد الشباب العاملين بالمتاحف، وأيضاً لربط المجتمع بالمتحف؛ حيث يقوم فريق عمل مكون من الشباب المتخصصين وحاملي درجة الماجستير في الدراسات المتحفية من العاملين بمختلف المتاحف المصرية بتقديم الدورارت التدريبية لزملائهم بمتاحف الصعيد والتي تضم متحف الأقصر، واسوان، والتحنيط، والاتوني، والتي من شأنها إعداد أمناء آثار علي أكبر قدر من الثقافة والمعرفة نظراً للدور الهام الذي علي عاتقه بإعتباره الصوت المعبر عن آثار متحفه.

وأوضحت صلاح أن تلك الدورات تتضمن محاضرات مختلفة حول إعداد البرامج التعليمية، وتوضيح الدور الفعلي لأمين آثار المتحف، وأيضاً تنظيم ورش عمل مختلفة في التسجيل والتوثيق والتواصل المجتمعي.

وأضافت صلاح أن فريق عمل الدورات التدريبية سوف ينتقل إلي مقر متحف سوهاج القومي بداية من ٦ ابريل وحتي ١٠ ابريل ، وذلك بهدف إعداد فريق العمل المتحفي داخل المتحف أستعداداً لاستقبال الجمهور قريباً.