اخبار مصر - ياسمين سنبل

واصلت مؤشرات البورصة الصعود في مستهل تعاملات الاثنين بشكل جماعي بدعم من مشتريات المستثمرين الاجانب في المقابل اتجه المحليون والعرب للبيع.

وعلى صعيد حركة المؤشرات، ارتفع مؤشر السوق الرئيسي “إيجي اكس 30” بنحو 0.33 % مسجلاً 17653.28 نقطة.

وكسب مؤشر “ايجي اكس 50” محدد الاوزان النسبية 0.44 % مسجلاً 3041.90 نقطة.

وارتفع مؤشر “ايجي اكس 20” متساوي الاوزان 0.50% مسجلاً 18101.55 نقطة.

وزاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة “إيجي اكس 70″ بنحو 0.20 % ليبلغ 877.56 نقطة.

وكسب مؤشر “إيجي اكس 100” الأوسع نطاقاً 0.25 % مسجلا2262.70 نقطة.

واوضحت الدكتورة هدى المنشاوي ان المؤشر الرئيسي عليه اليوم الاغلاق فوق القمة المحققة بالامس عند 17663 نقطة لتأكيد استمرار الصعود.

وتوقعت المنشاوي استمرار الاتجاه الصاعد خلال جلسة اليوم خاصة في قطاع الاسهم العقارية والسياحة والاسمدة والاغذية والبتروكيماويات، مشيرا الى احتمال ظهور جني ارباح على بعض الاسهم .

واشارت الى ان مفتاح الصعود اصبح عند تخطي مستوى 17690 نقطة.

كانت البورصة المصرية عاودت مكاسبها ليسجل مؤشرها الرئيسي مستويات تاريخية جديدة لدى إغلاق تعاملات الأحد بدعم من عمليات شراء مكثفة من المستثمرين المحليين، وسط تفاؤل بنشاط أكبر للبورصة خلال الفترة المقبلة مع قيام البنك المركزي بالخفض الثاني لمعدلات أسعار الفائدة خلال 6 أسابيع، صاحبه توقعات باجتذاب محافظ مالية جديدة إلى السوق، خاصة مع قرب تفعيل الحكومة لبرنامج طروحات الشركات الحكومية.