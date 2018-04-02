رام الله -أ ش أ

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي -فجر اليوم الاثنين- 8 مواطنين فلسطينيين بينهم أطفال خلال مداهمة محافظات الضفة الغربية .

واقتحمت قوات الاحتلال بلدة عقربا جنوب شرق نابلس، وسلمت إخطارا بهدم منزل الشهيد عبد الرحمن بني فضل.

وفي القدس.. اعتقل جيش الاحتلال 4 أطفال، كما اعتقل 3 شبان من نابلس شمال الضفة الغربية، بينما اعتقلت شابا واحدا من بيت لحم جنوب الضفة.

وادعى جيش الاحتلال عثوره على قطع أسلحة بعد مداهمة عدد من المنازل في الخليل.

وعلى صعيد متصل، استشهد صباح اليوم، مواطن فلسطيني متأثرا بجروح أصيب بها برصاص الاحتلال الإسرائيلي، يوم الجمعة الماضي، شرق مدينة خان يونس، جنوب قطاع غزة.

وقالت مصادر طبية فلسطينية إن الشاب فارس الرقب (29 عاما) استشهد متأثرا بجروحه الخطيرة التي أصيب بها برصاصة في بطنه أطلقها عليه جنود الاحتلال خلال مواجهات على الشريط الحدودي شرق المدينة، التي تزامنت مع إحياء الذكرى ال(42) ليوم الأرض.

وبذلك يرتفع عدد الشهداء منذ الجمعة وحتى اليوم إلى 17 شهيدا، ولا زال عدد كبير من الجرحى يتلقون العلاج في مستشفيات القطاع.